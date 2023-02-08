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Depremde can kaybı sayısı 6 bin 234'e yükseldi
AFAD:"SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6.234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37.011 vatandaşımız yaralanmıştır. "
Güncel 08.02.2023, 10:04
AFAD:"SAKOM’dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6.234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37.011 vatandaşımız yaralanmıştır. "