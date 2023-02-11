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Depremde can kaybı sayısı 20.665 oldu
AFAD depremle ilgili yaptığı son açıklamada, "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92.697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Güncel 11.02.2023, 09:09
AFAD depremle ilgili yaptığı son açıklamada, "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.665 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 92.697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.