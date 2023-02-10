Depremde can kaybı sayısı 18 bin 991 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere bugün Malatya'ya gitti. Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybının 18 bin 991'e yükseldiğini, 75 bin 523 kişinin de yaralandığını açıkladı.