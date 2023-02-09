Depremde can kaybı sayısı 16 bin 546 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Kilis de bu felaketten etkilenen şehirlerimizden bir tanesi oldu. Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazık ki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var. Dün Maraş ve en çok etkilenen bir diğer şehrimiz Hatay'daydım. Buraları gezdik. Bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı şu an itibariyle 16 bin 546'ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış 73 vatandaş vefat etmiş, 690 vatandaşımız yaralanmıştır” dedi.