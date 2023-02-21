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Depremde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.
Güncel 21.02.2023, 17:25
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42.310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448.018 vatandaşımız tahliye edilmiştir.