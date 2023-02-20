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Depremde can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde can kaybı sayısı 41 bin 156'ya yükseldi.

Güncel 20.02.2023, 13:46
Depremde can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi

AFAD BAŞKANI SEZER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287 20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor.

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