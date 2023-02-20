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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız."
KAHRAMANMARAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet Bey’le birlikte geldik. Depremzedelerimizle buluşup acılarını paylaşacağız"
Depremde can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde can kaybı sayısı 41 bin 156'ya yükseldi.
Güncel 20.02.2023, 13:46
AFAD BAŞKANI SEZER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Tahliye merkezlerine başvurarak tahliye olanların sayısı 392 bin 287 20 bin 870 binada enkaz çalışmaları yürütüldü. 1 milyona yakın binada hasar çalışmaları devam ediyor.