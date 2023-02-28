Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Depremlerin ardından afet bölgesine giden Ercan, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla tepki çekmişti. Söz konusu paylaşımlarında çocukların kayıp olduğunu iddia eden Ercan, "Deprem bölgesinin geziyoruz. Malatya'daki bin kadar çocuk yitik. Organ mafyası ya da çocuk pornocularından kuşkulanıyorlar" şeklinde paylaşım yapmıştı.

DEVLET VE ASKERE AĞIR SUÇLAMA

Ercan, tepki çeken paylaşımının ardından devlet ve askere suçlamalarda bulunarak "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" ifadelerini kullanmıştı. Ercan son paylaşımında ise "Yakınlarını yitiren genç kızlar, imam nikahıyla evlendirilerek, kim olduğu belirsiz kişilerce alıp götürülüyor. Sorun çok büyük" ifadeleriyle tepki çekti.

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