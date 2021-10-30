banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Deprem sonrası Doğanyol yeniden inşa edildi

Sivrice depremi ile evlerin büyük bölümünün hasar gördüğü Malatya’nın Doğanyol ilçesi, aradan geçen süreç içerisinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile depremin hemen ardından başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin yüzde 95’i yenilendi.

Güncel 30.10.2021, 09:34 30.10.2021, 10:12
Deprem sonrası Doğanyol yeniden inşa edildi

Sivrice depremi ile evlerin büyük bölümünün hasar gördüğü Malatya’nın Doğanyol ilçesi, aradan geçen süreç içerisinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile depremin hemen ardından başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin yüzde 95’i yenilendi.

20 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisini gösterdiği ilçelerin başında yer alan Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 4 vatandaş hayatını kaybetmişti. Evlerin büyük hasar gördüğü ilçeye bir gün sonra gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlayan çalışmalarla, hasarlı evler kısa sürede yıkıldı. Bakanlar ve milletvekillerinin de sık sık ziyaret ettiği ilçede TOKİ tarafından başlatılan konut çalışmaları da hızla ilerleyerek bitme aşamasına geldi. İlçedeki evlerin neredeyse tamamı yıkılarak yerlerine 2 katlı dubleks villa tip evler inşa edildi. Yatay mimarinin baz alındığı konut yapımlarında, ilçe genelinde 450 konut, 130 iş yeri, 80 ahır ve 3 cami inşa edildi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından adeta küllerinden yeniden doğan Doğanyol’da, konutların yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi beklenirken, Belediye Başkanı Hakan Bay, çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı’na bilgiler verdi.

Kırsal mahallelerde altları ahır olan evlerinde yapımlarının bitme aşamasına geldiğini aktaran Bay, 2 vatandaşın hayatını kaybettiği Gökçe Mahallesinin de tamamen yenilendiğini söyledi. Konutlarla birlikte ilçenin alt ve üst yapısının da yenilendiğini ifade eden Bay, ilçenin girişindeki karayolunun da yenilendiğini belirtti.

İlçe merkezine büyük bir merkez camiinin de inşa edileceğini söyleyen Başkan Bay, “Bahsettiğimiz bu yatırımlar Allah’a hamdolsun çok kısa bir sürede gerçekleşti. Bir ilçenin çehresi tamamen değişti. Bu hususta kıymetli Cumhurbaşkanımız depremin hemen ardından ilçemize teşrif ettiler. Ve yine depremden 4 saat sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilçemize geldiler. Bir ilçe tamamen değişti. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3