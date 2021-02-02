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Deprem Profesörü Ahmet Ercan CHP'li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin suç işlediğini söyledi
İzmir'de yaşanan depremin ardından Habertürk TV canlı yayınına bağlanan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, CHP belediyesinin kente ihanet ettiğini söylemesinin ardından yayından alındı. Deprem ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Ercan, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimler ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim' ifadelerini kullandı. Habertürk spikeri Hülya Hökenek Ercan'ın sözleri üzerine 'Uyarılarınız anlaşıldı' diyerek eleştirilerin yayına yansımasını engelledi.
Güncel 02.02.2021, 23:04
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