Deprem ortak yayını sunucusu kim olacak? Deprem ortak yayın yapacak kanallar hangileri, ortak yayın ne zaman, saat kaçta?

Ortak yayın ne zaman, saat kaçta?

Ortak yayın 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de düzenlenecek.

Ortak yayın yapacak kanallar hangileri?

Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Kızılay ve AFAD hesaplarında toplanacak yardımların depremzedelere aktarılacağı Türkiye Tek Yürek kampanyası tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonlarından canlı yayınlanacak.

Ortak yayını kim sunacak, ortak yayın sunucusu kimdir?

Yardım programının sunuculuğunu Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz üstlendi.

Beklenti büyük

Ortak yayının büyük ses getireceği ve bugüne kadar toplanan en büyük bağışın bu organizasyon sayesinde olacağı söyeniyor. Özellikle Türkiye'nin önde gelen medya patronlarının ortak yayında önemli bağışlar yapacağı bekleniyor.