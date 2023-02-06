Deprem karşısında binalar ne kadar güvenilir?

Malatya’da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

Hasarlı binalara girmekten kaçının

Kahramanmaraş’ın Pazarcık mevkiinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremi değerlendiren Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür, "Büyük depremlerin artçıları da büyük olur. Sırasıyla 6.4, 6,2 ve 5.3 büyüklüğündeki artçılar yıkımın etkisini artırdı. Vatandaşlarımızın hasarlı binalara girmekten kaçınmaları gerekir" dedi. Zeki Hasgür, büyük artçıların 3 gün boyunca etkili olacağını, sonrasında azalarak bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu.

Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Zeki Hasgür: “Tarihe geçecek büyük depremlerden birini yaşadık”

Türkiye’nin deprem riskinin yüksek bir ülke olduğunu hatırlatan Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Hasgür, "Tarihe geçecek büyüklükte bir deprem yaşadık” diyerek, "7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Güney Toroslar, Kahramanmaraş ile Urfa bindirme fayları, Diyarbakır ve Hatay’da da olduğu için Doğu Anadolu Fay hattıyla etkileşime geçtiği görülüyor. 13 kilometrelik alanda çok sayıda artçıya neden oldu. Bu kadar geniş bir alanda hissedilmesinin nedeni bu durum" açıklamasında bulundu.

Deprem süresinin uzunluğunun da önemli bir etken olduğuna işaret eden Zeki Hasgür, "Yapıların ivme genlikleri olur, kolon ve kirişleri sağlam yapılmamışsa, inşaat yapılırken yumuşak zeminlerde gerekli önlemler alınmamışsa, zemin iyileştirmesi yapılmamışsa göçük riski artar. Yüksek yapıların en soldan en sağa gitmesi, yani titreşim periyodu yaklaşık 0, 9 saniyedir. Deprem süresi ne kadar uzunsa yıkım olma ihtimali artar.” diyerek yapıların deprem güvenliğine uygun olarak inşa edilmelerinin önemine dikkat çekti.