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Deprem fırsatçılarını böyle görüntüledi
İzmir’de yaşanan depremin ardından depremzedeler için dağıtılan yardım malzemelerini ihtiyaçları olmadıkları halde alan iki kadın bir başka kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yardım malzemelerini alan kadınların 'Aldıysak size ne' demesi ise tepkiye neden oldu.
Güncel 05.11.2020, 13:41 05.11.2020, 13:42
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İzmir'deki depremin ardından tüm Türkiye seferber olarak bölgeye depremzedeler için yardım malzemesi gönderirken, ihtiyaç sahibi olmayan iki kadının yardım malzemelerini alarak sağlam evlerine götürmeleri bir başka kadın tarafından telefonla kaydedildi. Bir yandan telefonla çekim yaparken bir yandan da yardım malzemelerini alan kadınlara ‘Neden yardım malzemelerini aldınız' sorusu üzerine gelişen diyalogda yardım malzemelerinden alan kadınlardan biri ‘Aldıysak size ne' diyerek çekim yapan kadına bağırmaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yardım malzemelerini alan kadınlara tepki yağdı.
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