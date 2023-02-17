Deprem bölgelerinde ikinci cuma namazı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan'da 7.6'lık deprem felaketi yaşandı. Depremlerden sonra Kahramanmaraş'ta bulunan Maraş Ulu Cami-i Kebir Camii'nde 2'nci cuma namazı kılındı. Caminin bahçesinde bulunan kalabalık cemaat dron ile havadan görüntülendi. Namaz bitikten sonra depremde hayatını kaybedenler içinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Depremden sonra ilk cuma namazı çadır kentte kılındı

Cuma namazı Adıyaman'da çadır kentler başta olmak üzere açık alanlarda kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bir çok cami hasar gördü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede camilere girmeye insanlar korkuyor. Depremin 12. gününde kent merkezinde ilk cuma namazı kılındı.

Adıyaman Müftülüğü şehir merkezinde cuma namazı kılınacak 24 nokta belirledi. Cuma namazı kılındıktan sonra depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar depremden sonra ilk cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını, devlet ve milletin tek yürek olduğunu ve bu günlerinde atlatılacağını dile getirdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa'da cuma namazını müteakip binlerce Müslüman gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz dolayısıyla inanç turizminin önemli merkezlerinden olan kentte Hz. İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde binlerce kişi bir araya geldi. Cuma hutbesini okuyan İl Müftüsü Ramazan Tolan, dayanışma ve yardımlaşmanın bu zor günlerde önemli olduğunu vurguladı. Depremzedelere destek olma çağrısı yapan Tolan, acıların hafiflemesi için herkesin fedakarlıkta bulunması gerektiğini aktardı. Cuma namazını müteakiben vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.