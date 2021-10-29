Denizli'de tepki çeken heykellere gece yarısı operasyonu!

GECE SAATLERİNDE KALDIRILDI

Merkezefendi Belediyesi'nin corona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki alana inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan, görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan heykeller, dün gece saatlerinde kaldırıldı.

MİMARİ YAPISIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin Merkezefendi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

KALP ŞEKLİNDE SİMGE YERLEŞTİRİLDİ

Heykellerin yerine ''Çalıştıkça büyür aşkımız'' yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

KALDIRILMASI TALİMATINI BAŞKAN VERDİ

Sağlık personellerini simgeleyen heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

İşte tartışılan o heykellerden ve yerine konulan kalp şeklindeki simgeden kareler...



