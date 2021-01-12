Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden elde edilen bilgiye göre, Denizli'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Denizli'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Pamukkale ilçesi olduğu bildirildi. AFAD, Denizli'de hissedilen depremin saat 09.30'da, 7.24 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.