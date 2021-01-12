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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 12.01.2021, 10:05 12.01.2021, 10:07
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerinden elde edilen bilgiye göre, Denizli'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Denizli'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Pamukkale ilçesi olduğu bildirildi. AFAD, Denizli'de hissedilen depremin saat 09.30'da, 7.24 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu.
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