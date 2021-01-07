banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Trump hakkında tutuklama kararı çıkartıldı!
Denizi yok ama denizaltısı var
Denizi yok ama denizaltısı var
Ekonomideki belirsizlikler azalıyor
Ekonomideki belirsizlikler azalıyor
Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi!
Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi!

Denizi yok ama denizaltısı var

Diyarbakır Sur ilçesinde köylüler, 'denizaltı' olarak adlandırılan filikayla hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor.

Güncel 07.01.2021, 13:29
2
Denizi yok ama denizaltısı var

Diyarbakır’a 40 kilometre uzaklıktaki Sur ilçesine bağlı kırsal Harmanlar Mahallesi’nde 2010 yılında sulama amaçlı Pamukçay Barajı'nın yapımına başlandı. 2012'de barajın tamamlanmasıyla köye bağlı evler ve tarlalar, barajın farklı yakalarında kalırken, barajın karşı yakasında kalan köylere de ulaşım yolu uzadı. Köylüler, ulaşımda sorunlar yaşamaya başlayınca köyün ağası Recep Kırmızı, köy muhtarı Zeki Alakuş ile bir cankurtaran filikası aldı. Köylüler tarafından 'denizaltı' olarak adlandırılan filikayla, baraj etrafındaki köylerin sakinleri hem tarlaya gidiyor hem de çocuklarını okula götürüyor.

'ÖĞRENCİLERİ, HASTALARI VE KÖYLÜLERİ TAŞIYORUZ'

Harmanlar Mahalle Muhtarı Zeki Alakuş, barajın tamamlanmasının ardından 600 öğrencinin olduğu okulun yanı sıra ev ve tarlalarının farklı yakalarda kaldığını, okula ve tarlalara ulaşım sağlamak için köprü talebinde bulunduklarını söyledi. Talepleri karşılanana kadar köyün ağası Recep Kırmızı ile İzmir Aliağa'ya giderek denizaltı diye tabir edilen bu filikayı alarak hem öğrencileri hem hastaları hem de köylüleri taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"2010 yılında bu barajın inşaatına başlandı, 2012’de baraj bitti. Köylerin bir kısmı bu tarafta kaldı, bir kısmı karşı tarafta kaldı. Her bir taraf da 7- 8 kilometre uzunluğunda. Tabi köyümüzde de ilköğretim okulu olduğu için servisle 600- 700 öğrenci geliyor. Millet mağdur oldu. Biz de Devlet Su İşleri’ne ve belediyeye müracaat ettik. Geldiler, baktılar masraf çok çıktı herhalde. Yani derdimize çare bulmadılar. Biz de çaresiz kalınca, internette böyle bir filikayı Aliağa’da tespit ettik. İzmir Aliağa’ya gittik ve bu filikayı aldık. 2014’te TIR’la buraya getirdik. Hem öğrencilerimizi taşıyoruz hem de milleti taşıyoruz. Hastaları karşıdan karşıya götürüp, getiriyoruz. Bunu da bedava yapıyoruz. Herhangi bir ücret almıyoruz."

'DENİZSİZ DİYARBAKIR'A DENİZALTI GETİRDİK'

Denizsiz Diyarbakır'a denizaltı getirdiklerini aktaran Alakuş, filikayla günde 15 sefer yaptıklarını belirterek, "Aynı zamanda bu denizaltıdır. Kışın zorluk çekiyoruz. Kışın sis olduğu zaman gece kayboluyor. Karşı tarafı görmüyoruz. 2 saat bu barajın üstünde kaldığım günler oldu, yönümüzü bulana kadar. Günde ortalama 15- 20 sefer yapıyor. 69 kişilik fakat biz 100 kişiyi de taşıyoruz. Her bir seferde bazen 10 kişi, bazen 30- 40 kişi taşıyoruz. 1 kişi bile olsa biz filikayı gönderiyoruz. Yol su altında kaldı. Çaresiz kalınca üretmek zorunda kaldık. Denizsiz Diyarbakır’a denizaltı getirdik" dedi.

'SEYYAR KÖPRÜ YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Taleplerinin maliyeti düşük seyyar bir köprü olduğunu ve baraj çevresindeki köylerde yaşayanların yapılacak köprüyle bu zorluktan kurtulacağını ifade eden muhtar Alakuş, şunları söyledi:
"Talebimiz, internette ve televizyonda bir seyyar köprü gördük. Ona özendik. Yani onun gibi seyyar bir köprü bu barajın üstünde yapılmış olsa bu halk gerçekten çok fayda görecek. Biz de bu çileden kurtulmuş olacağız. Bin 500 insanı hem karşıdan karşıya taşımak için hem de bazı insanların arazileri öbür tarafta, bazı insanların tarlaları bu tarafta, tarla ekiminde de çok zorluk çekiyorlar."

'HEM SUYUN ÜSTÜNDEN HEM DE ALTINDAN GİDEBİLİYOR'

Filikanın hem suyun üzerinden hem de suyun altından gidebildiğini dile getiren Alakuş, filikayı korktukları için hiç suyun altına indirmediklerini belirterek, "Bu filikayı İzmir Aliağa’dan aldığımız zaman denizaltı diye bize verdiler. Ve bize gösterdiler. Orada denediler. Oradaki kaptanlar bindiler, bu filika ile denizin altına da girdiler. Biz de gözümüzle gördük orada. Tabi bizim eğitimimiz olmadığı için yani kaptanlık tecrübemiz eksik olduğu için bunu denemedik, korkuyoruz. Kolu var içeride. Kolu indirdiğin zaman denizaltı oluyor. Suyun altına giriyor yani. Filikayı 14 yaşındaki Berzan kullanıyor. Ağabeyi ile gide gele öğrendi. Şu an filika kaptanı Berzan Kırmızı'dır" seklinde konuştu.

Baraj yapımı sırasında asfalt olan köy yolunun bir kısmının bozulduğunu dile getiren Alakuş, yolun bozuk kısmının da yapılmasını talep etti.

'PAMUK VE BUĞDAY GELİRİNİ KÖPRÜ İÇİN KULLANACAĞIM'

Köyün ağası Recep Kırmızı filika ile geçici bir çözüm bulduklarını, şimdiki hedefinin barajın üzerine köprü yapmak olduğunu söyledi. Pamuk ve buğday ektiklerini, buradan gelecek gelirlerini köprüye aktaracağını ifade eden Kırmızı, "Muhtar ile o zaman 40 bin liraya aldık. Burada baraj oldu, yolumuz kesildi. Baraj yapıldıktan sonra Devlet Su İşleri’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne kaç defa dilekçe verdik. Geldiler, baktılar, dediler olmuyor. Kendi imkanımızla inşallah yapacağız. Devlet bize destek verse daha kolay olacak. Pamuk, buğday ekiyoruz, ondan gelen gelirimizi köprüye yatıracağız. Çaremiz yok. Bu filika geçicidir. Çocuklar okula gidiyor. Ondan sonra hasta oluyor. Onun için köprü olmazsa hiç olmuyor. Yani biz mecburi yapacağız. Eskiden kalma kan davamız vardı. Daha barışmamışız. Onun için ne kadar malımız gitse de köprü yapmayı düşünüyoruz. Biz başlayacağız, her sene biraz yapacağız. Tek şerit. 1 milyon ya da 1,5 milyona kadar biz yaparız. Kendi imkanımızla. Ama devlet destek verirse bizim için daha kolay olur. Devlet yarısını bile verse yine biz yapacağız" dedi.

Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12