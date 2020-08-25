Deniz keyfi engel tanımıyor

Türkiye'nin en uzun sahillerinden birisine sahip olan Adana'nın Karataş ilçesinde oluşturulan engelli rampası ilgi görüyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'un talimatıyla engelli bireylerin rahatça denize girmeleri için yapılan rampa 10 metre uzunluğa, 1 metre de genişliğe sahip.

Barınak Plajı içerisinde yer alan rampa sayesinde denize giren engelli vatandaşların denize girdikten sonra mutluluk yaşadı.

“Rampaların sayısını ilerleyen dönemlerde arttıracağız”

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “En büyük projelerimizden birisiydi. Hepimiz engelli olma adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın bizdeki yeri ve mutluluğu normal vatandaşlarımızdan daha fazla. Engelli vatandaşlarımız da bizler gibi denizi rahatlıkla yaşasınlar, yazın bu güzelliklerini en iyi şekilde değerlendirsin diyerek böyle bir proje aklımıza geldi. Bunun diğer sahil ilçelerine de örnek olmasını istiyorum. Bu tarz rampaların sayısını ilerleyen dönemlerde arttıracağız” diye konuştu.

“Engelliler için böyle kolaylıklar yapılmalı”

Rampa sayesinde denize giren bedensel engelli İsmail Çiçek isimli vatandaş ise, “Rampa engelliler için oluşturulmuş ve çok güzel. Bazı eksiklikler var ama ileride tamamlanacağından eminim. Daha kolay oldu böyle denize girmek. Engelliler için böyle kolaylıklar her zaman yapılmalı” dedi.

“Çok güzel bir uygulama”

İsmail Metin isimli engelli de rampayı çok beğendiğini kaydederek, “Başka illerde görüyordum, burada da olması çok güzel. Adana'da ilk defa böyle oldu ve çok güzel bir uygulama. Başka illerde de bu rampa vardı ve rampa sayesinde denize girebiliyoruz. Bu proje bütün belediye başkanlarımıza örnek olsun” ifadelerini kullandı.