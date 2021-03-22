Son Dakika
Yazıcıoğlu davasında FETÖ'nün talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılanmasına başlandı
Emine Erdoğan: “Engelli bireylerin iş hayatına katılımı tüm insanlığa sayısız faydalar sağlayabilir”
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Güncel 22.03.2021, 18:43
7
Selahattin Demirtaş’ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.
Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.