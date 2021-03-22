Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş’ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.