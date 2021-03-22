banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum

Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Güncel 22.03.2021, 18:43
7
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş’ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur