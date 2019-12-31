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Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nda kız öğrencilere burs imkanı

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri sahiplerini 11 Şubat 2020 tarihinde bulacak. Vakıf, törende yeni bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirecek. Alanında büyük bir boşluğu dolduracak olan “Ekonomi Sözlüğü”nü satışa sunarak, satıştan elde edilecek geliri, üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verecek.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nda kız öğrencilere burs imkanı

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri sahiplerini 11 Şubat 2020 tarihinde bulacak. Vakıf, törende yeni bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirecek. Alanında büyük bir boşluğu dolduracak olan “Ekonomi Sözlüğü”nü satışa sunarak, satıştan elde edilecek geliri, üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verecek.

31 Aralık 2019 Salı 15:46
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Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nda kız öğrencilere burs imkanı

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen iletişim, tarih ve sosyal farkındalık oluşturulmasına katkı alanlarında verilen Demirkent Ödülleri’nin Töreni, 11 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Dünya Gazetesi kurucusu Nezih Demirkent ile eşi Prof. Dr. Işın Demirkent'in anısını yaşatmak amacıyla Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent önderliğinde kurulan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, Demirkent Ödülleri Töreni’nde yeni bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.


 

Alanında bir ilk olan “Ekonomi Sözlüğü” geliri ile burs

Ekonomi ve eğitim alanında araştırmalar yapılmasını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlayan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, maddi durumu kısıtlı kız öğrenciler için burs imkanı sağlayacak. Rahmetli Nezih Demirkent’in vefatının 19. yılında İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Demirkent Ödülleri Töreni’nde sınırlı sayıda hazırlanan “Ekonomi Sözlüğü” satışa sunulacak. İlk kez satışa çıkacak olan “Ekonomi Sözlüğü”nden elde edilecek gelir de üniversitelerin tarih bölümlerinde okuyan ve maddi durumu kısıtlı kız öğrencilere burs olarak verilecek.

2020 yılına özel, büyük emek ve titiz bir çalışmayla hazırlanan 'Ekonomi Sözlüğü' alanında büyük bir boşluğu doldurarak önemli bir kaynak görevi de üstlenecek. 

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