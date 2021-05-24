DEMİRHAN ELÇİN’DEN İĞNEADA BELEDİYESİNE ZİYARET
Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları toplantısı için gittiği Kırklareli’nde, Sosyal ve Sosyal Demokrat Belediye Başkanlarıyla birlikte İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık’ı makamında ziyaret etti.
ARTVİN-Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları toplantısı için gittiği Kırklareli’nde, Sosyal ve Sosyal Demokrat Belediye Başkanlarıyla birlikte İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık’ı makamında ziyaret ettiler.
Sosyal Demokrat İl Belediye Başkanları, İğneada Belediyesi ziyaretinin ardından İğneada Longoz Ormanları ziyaret etmeleriyle program sona erdi
Programlara, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ve Yalova Seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman katıldılar.