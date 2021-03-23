DEMİRCİOĞLU’NUN BÜYÜK BAŞARISI

HOPA-Hopa’da İnşaat sektöründe faaliyetlerine devam eden Demircioğlu A.Ş. Avrupa'nın montalama devi Baumit'in, 2020 yılı Türkiye'de en çok satış yapan ilk 11 listesinde ailesi yer aldı.

Avrupa'nın montalama devi Baumit'in, 2020 yılı Türkiye'de en çok satış yapan ilk 11 listesinde yer alan Dermicioğlu A.Ş. 16 ana firma ile Hopa ve bölgesine yapı market ve inşaat sektöründe hizmet veriyor.

İnşaat malzemeleri-Montalama alanında başarılı çalışmaları ile adından söz ettiren firmanın Türkiye’de en çok satış yapan ilk 11 listesinde yer alması ilçede ve sektörde takdirle karşılandı.

Osman ve Yıldıray Demircioğlu kardeşlerin sahibi olduğu Demircioğlu AŞ’ye Türkiye'de en çok satış yapan ilk 11 listesinde yer alması nedeniyle Baumit tarafından da bir başarı ve teşekkür sertifikası verildi.

Sertifikayı alan Şirket ortağı Yıldıray Demircioğlu’da kendilerine bu belgeyi layık gören Baumit’e teşekkür ederek “Biz işimizi her yıl bir önceki yıldan daha ileri nasıl taşınabilirinizin çabası içindeyiz. 2020 yılı bizim için tüm olumsuzluklara rağmen başarıyla tamamladığımız bir yıl oldu. Sektörde güven en temel ilkedir ve bizde kardeşim Osman Demircioğlu ile bu güveni kendimize ilke edindik. Ümit ediyorum ki 2021 yılını da yaşadığımız Pandemi dönemine rağmen yine başarı ile kapatacağız ve önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşacağız. Bu sertifika bize moral destek vermiştir. Tekrar Teşekkür ediyoruz” açıklaması yaptı.