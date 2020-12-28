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Değişimin umut ışığı; Yeni Yıl

Sahip olmak istediklerimiz için bir sihirli değneğimiz olsaydı her şey daha kolay olabilirdi. Fakat değişim, zaman ve özveri isteyen bir süreçtir. Belirli bir başlangıç noktası olmadığı gibi bitiş noktası da bulunmaz. Harekete geçmek için yeni bir fırsat yaklaşıyor. Yeni yıl tüm değişimlerin kapılarını aralıyor.

Güncel 28.12.2020, 15:16
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Değişimin umut ışığı; Yeni Yıl

Çoğu zaman değişimlerimizin önüne geçen tek engelin kendimiz olduğunu görüyoruz. Bunu fark edemez ve sürekli kendi hayatımızı sabote etmeye devam edersek, gelişiminde önüne set çekmiş oluyoruz. Hayattaki ilerleme tamamen yeni şeyler keşfetmekle ilgilidir. Bu sonsuz bir fırsat demektir. Tüm yaşanmışlıklarıyla koca bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Gelecek olan yeni yıl, değişim için harekete geçmek adına iyi bir fırsat oluşturuyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, yeni bir yılı fırsata çevirmenin önemli noktalarına değindi.

Harekete geçmekle işe başlayın

Gerçek değişim hareketle başlar. Oturduğunuz yerden mucizelerin gerçekleşmesini bekleyemezsiniz. Bunu başarmak için küçük adımlarla başlamayı deneyebilirsiniz. Çünkü beyin değişime karşı direnç gösterebilir. Eğer tüm davranışlarınızı ve yaşantınızı değiştirmek istiyorsanız, önce bunları kategorilere ayırıp adım adım ilerlemeyi tercih etmelisiniz. Yaratmak istediğiniz değişimlerin başarıya ulaşabilmesi için, bunları hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. İstediğiniz şeyler kısa sürede gerçekleşmeyebilir. Burada önemli olan amaçlarınızın doğrultusundan ayrılmadan hedefinize yaklaşmanızdır.

 Seçim şansınız olduğunu hatırlayın

Kişiliğiniz, yaşantınız ve çevreniz sizin tercihinizdir. Hoşunuza gitmeyen durumları değiştirmek ve yönlendirmek sizin elinizde. Mutlu olmadığınız bir hayat mı yaşıyorsunuz? Geçmişe takılıp kalmanızın ya da geleceğiniz için endişe etmenizin bununla bağlantılı olduğunu biliyor musunuz? Zamanın kıymeti bilmek, hayatın kıymetini bilmektir. Çünkü zaman durmaz ve geçerken hayatınızı da peşinden sürükler. Zihninizi, içinde bulunduğunuz zamana çekin. Şuan ki hayatınızı gözden geçirin ve bakın bakalım neler değişsin istiyorsunuz. Olumlu değişimler yaratacak gücünüz olduğunu aklınızın bir köşesinden asla çıkarmayın.

Hayal kurmaktan korkmayın
Çocukken olacağımız mesleğin bile hayalini kurardık. Çocukluğun en güzel yanlarından birisiydi bu. Yetişkinlik döneminde hayal kurmayı bir köşeye bırakıyoruz. Kimse sizden masallar dünyasında yaşamanızı beklemez. Hayal dünyamız, hissetmek ve arzulamak istediğimiz her şeyi, hissedebildiğimiz ve arzulayabildiğimiz, gerçekten özgür olabildiğimiz tek yer. Ayrıca, beynimizin yeteneklerini zenginleştirip güçlendiriyor. Bu durumdan kendinizi mahrum bırakmayın. Hayallerinizi ortaya çıkarma konusunda cesur davranın.

Korkularınızı kontrol etmeyi öğrenin

Değişim korkusu, belirsizlikle ilişkilendirilebilir. Yani pek çok korku durumu, kişinin değişim sonucunda neyle karşılaşacağını kestirememesinden kaynaklanıyor. Korkuları görmezden gelip yüzleşmemek, kolaya kaçmayı seçmektir. Korkular kendilerini erteleme eğilimi gösterir. Bu nedenle kendinizi değiştirmek istiyorsanız korkularınızı kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekir. Bu şekilde hedeflerinize sağlam adımlarla ilerlersiniz.

Değişim, başkası olmak değildir

Değişmek istediğinizde, kendinizi olmadığınız biri gibi hayal etmeyin. Başka biri olmayı isteyerek benliğinizi kaybetme hatasına düşebilirsiniz. Tamamen başka biri gibi olmaya çalışmak sağlıklı ve mantıklı bir tercih değildir. İdeal dengenizi bulmalı ve bu değişimi kendiniz için istediğinizi unutmamalısınız.

Başarılarınız için kendinize teşekkür edin

Unutmayın değişimin hızlı ve kolay olduğunu söylemedik. Hatta şöyle düşünülebilir ki bazen iki yol arasındaki en kısa mesafe dümdüz değildir. Ama siz değişim için harekete geçtiniz, tercih ettiniz, hayal kurdunuz ve cesur davrandınız. İşte bu yüzden kendinizi ödüllendirmeyi unutmamalısınız. Size kendinizi iyi hissettirecek ödüller bulun ve mutlu olun. Sonuçta insan daha mutlu olmak için değişmek istemez mi? Başarılarınız size aittir, başka kimseye değil. Kendinize minnettar olmayı unutmayın.

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