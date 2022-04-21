Değişim Dinamikleri'nin 28. geleneksel iftar programı gerçekleşti

1993 yılınrda kurulan Değişim Dinamikleri, farklı ve kaliteli hizmet sunmak iddiasıyla ilk merkez binasınıda İstanbul-Mecidiyeköy'de faaliyete geçirmişti.

Degisim Dinamikleri Yönetim Merkezi'nin geleneksel olarak düzenlenen 28. İftar organizasyonunda iş dunyasının temsilcileri bir araya geldi.

Farklı bir çok sektörde faaliyet gösteren iş insanları, pandemi sürecinde şirketlerin kurumsal kimliklerini ve çalışma metodlarında yaptıkları değişim programlarıyla verimliliklerini artırdıklarını ifade ettiler.

Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi Kurucusu Sülayman Erdemir ise, aile şirketlerinde kurumsal çözümlerin şirket ömrünü uzattığını, erimli ve daha karlı hale getirdiğini dile getirdi.

Aile şirketlerinde ikinci üçüncü kuşaklara yönetim değisiklikleri konusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Süleyman Erdemir, bu sayede bir çok firmanın kurumsal danışmanlık alarak pazarlama çalışmalarında fark ortaya çıkardıklarını söyledi.

Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi Genel Müdürü Ahmet Nedim Erdemir, şirketlerin daha uzun ömürlü ve başarılı olmalarında kurumsal kültür ve dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Erdemir ayrıca; süreçlerin birbiri ile entegre ve birbirini takip şekili ile tasarlanmasının başarıya giden yolun en önemli aşamaları olduğunu söyledi.

Değişim Dinamikleri'nin geleneksel iftar organizasyonuna Ekovitrin medya Grubu Yöneticileri gazeteci Şeref Özata ve Kamuran Abacıoğlu da katıldı.