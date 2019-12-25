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"Değerli Konut Vergisi" yeniden düzenleniyor

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi kapsamında yaklaşık 18 bin kişiye tebligat gönderilmişti. Konutun değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan yükümlüden DKV olarak binde 3, binde 6 ve binde 10 oranında vergi talep edilmişti. Vergi yükümlülerinin itirazları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Değerli Konut Vergisi’nin yeniden düzenlemesi talimatını verdi.

"Değerli Konut Vergisi" yeniden düzenleniyor

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi kapsamında yaklaşık 18 bin kişiye tebligat gönderilmişti. Konutun değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan yükümlüden DKV olarak binde 3, binde 6 ve binde 10 oranında vergi talep edilmişti. Vergi yükümlülerinin itirazları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Değerli Konut Vergisi’nin yeniden düzenlemesi talimatını verdi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 17:42
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"Değerli Konut Vergisi" yeniden düzenleniyor

Değerli Konut Vergisi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Miras yoluyla 5 milyon TL’nin üzerindeki konuta sahip olanlar gelirleri olmadıklarını belirterek bu vergiyi ödeyemeyeceklerini ifade etmişlerdi. Bunun üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne çok sayıda itiraz gelmiş ve talepler ilgili kurumlara iletilmişti.

İtiraz sayısının oldukça fazla olması ve gelen talepler doğrultusunda Değerli Konut Vergisi’nin yeniden değerlendirilmesi talimatı verildi.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ NASIL OLACAK?

Edinilen bilgilere göre; değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek.

5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu vergiden istisna olacak.

 Değerli konuta sahip olan kişiler gelirine göre, değerli konut vergisi ödeyecek ya da belli bir miktar ödeyecek. Değerli konut vergisi yeniden düzenlenerek, bu konutlara sahip olanların gelirlerine bakılacak.

Değerli konut vergisi, muhalefet partilerinin de görüşü alınarak yeniden hazırlanacak, Meclis’e yeni bir yasa teklifi olarak sunulacak.

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