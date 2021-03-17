Dans videosu yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi neresi?

Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, dans ettiği videoyu sosyal medyada payulaşınca işinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarıoğlu, tüm olayların arından, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. ‘Daha dikkatli olmalısınız’ denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim. Karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim." açıklamasını yapmıştı.

İŞTE YENİ ADRESİ...

Spiker Hande Sarıoğlu'nun , dijital medya ve bilişim-yazılım alanında hizmet veren Turco Medya ile anlaştığı öğrenildi. Sarıoğlu'nun bundan böyle Bahis Tv ve Bahis Gazetesi uygulamasında futbolseverler için bahis tahminlerini aktaracak. Sarıoğlu, ilk programı Deşifre ile Youtube kanalı olan Bahis Tv’de Perşembe akşamı 21.00’da seyircisi ile buluşacak. Hande Sarıoğlu, Bahis Gazetesi uygulamasında ise her gün, günün maç tahminlerini kullanıcılar ile paylaşacak.