Danıştay 10. daire başkanı ve kararda imzası bulunan üyeler tarihe geçti.

işte o isimler

YILMAZ AKÇİL / DANIŞTAY 10. DAİRE BAŞKANI

ALİ ÜRKER / ÜYE

ÖMER CİVRİ / ÜYE

ABDULLAH AYGÜN / ÜYE

LÜTFİYE AKBULUT / ÜYE

Böylece bugüne kadar çıkarılan kararnamelerin de iptal yolu açılmış oldu. Ayasofya’nın bir bölümü 1994 yılından beri ibadete açık ve 5 vakit ezan okunuyor. Caminin müftülük tarafından atanan kadrolu imamı da bulunuyor…

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü

1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere dış basın kararı 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Reuters haber ajansı “acil” koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden ‘son dakika’ verdiği haberde, “Türk mahkemesi, 6’ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı” ifadesini kullandı.

BBC, Ayasofya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğunu hatırlatırken, UNESCO’nun Türkiye’ye Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmemesi yolunda çağrı yaptığını aktardı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de “mimari bir mücevher” olarak tanımladığı Ayasofya’nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı.

NYT değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.

Yunan Kathimerini gazetesi de internet sitesinden aktardığı haberde, “kararın Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi derinleştireceği” yorumuna yer verdi.

Fransız Le Figaro gazetesi de “Türk Danıştayı’nın Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin yolunu açtığını” belirtti.

Rus Sputnik ajansı “Türk Danıştayı, Ayasofyanı’nın müzeye dönüştürülmesi yolundaki 1934 kararını kaldırdı” başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl bu yönde bir açıklamada bulunduğunu hatırlattı.