Danıştay'dan taksilere yeni karar

HUKUKA UYGUN BULUNDU

Danıştay hukuka uygun buldu, artık taksilerin tamamında ses ve görüntü alan kameralar yer alacak.

Taksiler içeresinde yer alan ve 7/24 hem görüntü hem ses kaydı alan kameralarla ilgili Danıştay son noktayı koydu. "Taksilerin içeresinde yer alan kameraların özel hayatı ihlal ettiğinden hukuken söz edilemez" dedi. Kamera zorunluluğunun getirmesindeki temel amaç ise yolcu ve şoför güvenliğini sağlamak.

Danıştay'ın aldığı karar ile ticari taksilerde, minibüslerde, otobüslerde 7/24 hem ses hem görüntü zorunluluğu getirildi.

ALINAN SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI NE KADAR SÜRE KAYIT ALTINDA TUTULACAK?

Kimse istediği zaman bu kayıtları izleyemez. Adli bir vaka olur, savcılık bunu talep ediyor. Bunu da belediyeden talep ediyor. Belediyenin denetim birimlerince bu datalar tutuluyor. Yaklaşık bir süre verilmiyor, tahmin ediyorum 1 hafta süre bu kayıtlar kalıyor. Bir anlaşmazlık olursa alınacak ses ve görüntü kayıtları aydınlatıcı olacak.