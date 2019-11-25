Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
105382
ALTIN
269.399
DOLAR
5.7328
STERLİN
7.4043
EURO
6.3178

Damat-Tween, "Yılın En İyi Markası” oldu

Dünya moda perakendesinin lider markalarından olan ve her yıl ışık hızıyla büyüyen  Damat-Tween, Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde hazır giyim kategorisinde “Yılın En İyi Markası” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede birlikte verdi.

Damat-Tween, "Yılın En İyi Markası” oldu

Dünya moda perakendesinin lider markalarından olan ve her yıl ışık hızıyla büyüyen  Damat-Tween, Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde hazır giyim kategorisinde “Yılın En İyi Markası” ödülüne layık görüldü. Ödülü, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede birlikte verdi.

25 Kasım 2019 Pazartesi 18:56
1244 Okunma
Damat-Tween, "Yılın En İyi Markası” oldu

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Ekibimizle 24 saat uyumuyor, dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Üzerinde güneş batmayan marka olarak, gün bizim için Avustralya’daki mağazamızda başlıyor, Orta Asya’da, Avrupa’da devam ediyor ve Amerika kıtasında bitiyor. Özellikle erkek hazır giyimde tüm dünya markalarını çıkaran İtalya’da, kısa sürede 30 satış noktasına ulaşmayı başardık” dedi.  

Dünya moda perakendesinin lider markalarından olan Damat-Tween, Ekovitrin’in bu yıl 18.sini düzenlediği Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde hazır giyim kategorisinde “Yılın En İyi Markası” ödülüne layık görüldü. Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde dün akşam düzenlenen törenle ödül, Damat-Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na verildi. Süleyman Orakçıoğlu ödülü, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin elinden aldı.

“Üzerinde güneş batmayan marka” olarak bilinen Damat-Tween, her yıl ışık hızıyla büyüyor. Damat-Tween ile birlikte D’S Damat markasının da sahibi olan Orka Holding, yurt içi ve yurt dışında 400’e yakın mağazası ile dünya moda perakendesinde söz sahibi şirketlerden biri durumunda bulunuyor.

Erkek giyimde dünya markalarını çıkaran İtalya’da ışık hızıyla büyüdü

Törende yaptığı konuşma ile salondan büyük alkış alan Süleyman Orakçıoğlu, şirketlerin sürdürülebilir başarısında insan kaynağının önemine dikkat çekti. Orakçıoğlu “En büyük sermaye, beşeri sermayedir. Buna bizzat tanık oldum. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da,  Orka Holding olarak güvenebileceğimiz çok önemli insan kaynağına sahibiz. Ekibimizle 24 saat uyumuyor, dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Gün bizim için Avustralya’nın başkenti Sidney’deki mağazamızda başlıyor, Orta Asya’da, Avrupa’da devam ediyor ve Amerika kıtasında bitiyor. Mağazalarımızla artık Amerika kıtasında; Kanada, Haiti, Panama ve Brezilya’da da varız. Özellikle erkek hazır giyimde tüm dünya markalarını çıkaran İtalya’da, kısa sürede 30 satış noktasına ulaşma başarısı gösterdik” diye konuştu.

Tacikistan, Angola gibi ülkelerde de mağazalar yolda

Bu yıl yurt içi ve yurt dışı mağaza sayısını eşitleme iddiası taşıdıklarına da değinen Orakçıoğlu “Yıl sonunda bu hedefimizi gerçekleştireceğiz ve toplamda 400 mağazaya ulaşacağız. Son 10 gün içinde Dubai, Özbekistan ve Belçika’da mağazalar açtık, yıl sonuna kadar Tacikistan, Angola gibi ülkeler de yeni mağazalar açacağız. Sektörde 30 yılı aşkın birikimimiz var. Şirketimizin kuruluş aşamasında kendi ürünlerimizi, kendi markalarımızı ihraç edeceğiz hedefiyle yola çıkmıştık, şimdi bunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Aidiyet duygusu ile hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyoruz. Özellikle yurt dışında bizlerden desteklerini esirgemeyen konsoloslarımızı, ticaret ateşelerimizi, büyükelçilerimizi yanımızda görmek çok güzel, onlardan büyük güç alıyoruz. Onlara da teşekkürü borç bilirim” dedi.

Son Güncelleme: 25.11.2019 19:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu: Katılımevim
Yılın Faizsiz Finans Kuruluşu: Katılımevim
Turquality Danışmanlık Ödülü Progroup'un oldu
Turquality Danışmanlık Ödülü Progroup'un oldu
Yılın Vakfı: Sani Konukoğlu Vakfı
Yılın Vakfı: Sani Konukoğlu Vakfı

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim