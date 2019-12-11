Daikin, eski klimalarınıza “erken emeklilik” fırsatı sunuyor

Yüksek verimlilik ve tasarruf odaklı ürünleriyle iklimlendirme sektörüne yön veren Daikin, yeni yılı harika bir değiştirme kampanyası ile karşılıyor. Markası ve modeli ne olursa olsun her türlü eski klimanızı alan Daikin, bunun yerine size üstün kaliteli Daikin klima veriyor. Üstelik, seçeceğiniz modele göre 4 bin TL’ye varan indirimler sağlıyor.

Klimalar uzun yıllar çalışmaya devam edebilir ama eski nesil cihazlar yüksek elektrik tüketimine yatkındır, yüksek sesle çalışır ve çevreci olmayan gazlarla donanmıştır. Daha teknolojik, verimli ve çevreci özellikler taşıyan cihazlar hem tasarruf etmenizi sağlar, hem de konforlu bir alan yaratır. Eğer inverter olmayan bir klimaya sahipseniz ve değiştirmek isterseniz, yeni klimanız ile yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlamanız mümkün hale gelir. İç ortam hava kalitesi mekanların konforunu artıran bir unsur olarak çok önem taşır. Daikin’in geliştirdiği klimalarda havayı daha iyi süzen ve kokuları ayrıştıran filtre teknolojisi size bunu sağlar. Eski klimanızı bir Daikin klima ile değiştirdiğinizde mekanlarınızda temiz havanın konforunu yaşayabilirsiniz. Yeni nesil Daikin klimalar online kontrol seçeneği de sunabiliyor. Bu sayede klimanızı akıllı telefon veya tablet yardımıyla kontrol edebilir, hatta enerji sarfiyatınızı takip edebilirsiniz. Dolayısıyla Daikin, bu kampanya ile verimli ve çevreci klimalara dönüşüm hareketi başlatmış oluyor. Markası ve modeli ne olursa olsun eski klimanızı alıyor, 4 bin TL’ye varan indirimlerle yepyeni bir Daikin klima veriyor.

Üstelik Daikin, montaj sürecini de ücretsiz olarak sağlıyor.

Kampanya ile üzerinize esmeyen, tozu ve kokuyu süzen, havayı kurutmayan ve ultra sessiz çalışan üstün teknolojili Daikin klimalardan birine sahip olabilirsiniz. Bütün kullanıcıların beklentisi olan ‘doğru hava’ya ancak yeni nesil cihazlarla ulaşmak mümkündür.

KAMPANYA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Eski klimanızı üstün teknolojili bir Daikin klima ile değiştirmek istiyorsanız yapacağınız iş çok basit. Size en yakın bayiye gidiyor, beğendiğiniz modeli indirimli olarak seçiyorsunuz. Yetkili servisten seçilen ürünün montajı için randevu alıyorsunuz. Bunu yaparken eski klimanızın demontajını da belirtiyorsunuz. Daikin Yetkili Servis eski klimanızı söküyor, yenisinin montajını yaparak aktif hale gelmesini sağlıyor. Bütün bunlar ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Artık, üstün kaliteli Daikin klima ile ortama gelen ‘doğru hava’nın konforunu yaşamaya başlayabilirsiniz.