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Dağ Başını Duman Almış Marşı aslında bir İsveç şarkısı!

Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi örgütlemek üzere çıktığı Samsun’dan Havza’ya geçişi sırasında "Dağ Başını Duman Almış" sözleriyle başlayan Gençlik Marşını yolda arkadaşlarıyla terennüm ettiği, daha sonraki yıllarda da çeşitli vesilelerle bu marşı söylemekten ve dinlemekten hoşnut olduğu bilinmektedir. Gençlik Marşı’nın bestesi “Tre Trallande Jäntor” (“Şakıyan Üç Genç Kız”) adlı İsveç halk şarkısına dayanmaktadır. Tabi sadece Gençlik Marşı değil, örneğin Ayten Alpman'ın seslendirdiği "Memleketim" şarkısı da aslında İsrail kökenli bir şarkı. Bozkurt İlham Gencer yıllar önce katıldığı bir televizyon programında bu konuyla ilgili neler anlatmış kulak verelim.

Güncel 24.05.2022, 08:49
Dağ Başını Duman Almış Marşı aslında bir İsveç şarkısı!

 Türkiye’de vesayet döneminde literatüre sokulan şarkıların ve bestelerin büyük bir kısmı yabancı kökenli. Bunlardan en bilinenleri ise Dağ başını duman almış, Memleketim, Sev kardeşim ve Hayat bayram olsa...

Yüzyıllar boyunca İslam’a bayraktarlık, Müslümanlara liderlik yapmış olan Türk milletini yozlaştırmak, milli ve manevi değerlerinden koparmak için tasarlanan hain planlar tarihin her döneminde kendini göstermişti. Özellikle Cumhuriyet’in ilanından sonra milli ve manevi değerlerin yok edilmeye çalışıldığı vesayet döneminde ‘modernleşme’ adı altında Yahudi ve batı kültürü çeşitli yöntemlerle Türk toplumu içerisinde yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Bunun en belirgin örneklerinide "milli" adı altında empoze edilen şarkı ve marşlarda gözlemliyoruz.

Gençlik Marşı, Osmanlı Genç Dernekleri’nin teşkili için 4 Nisan 1916’da çıkarılan muvakkat kanun gereğince hazırlanan talimâtnâmede “Terbiye-i Bedeniye Yürüyüş Marşı” olarak belirlenmişti.

Gençlik Marşı’nın güftesi Ali Ulvi Elöve’ye (1881-1975) ait olsa da, bestesi Felix Korling’e aittir. Gençlik Marşı’nın bestesi “Tre Trallande Jäntor” (“Şakıyan Üç Genç Kız”) adlı İsveç halk şarkısına dayanmaktadır.

Selim Sırrı Tarcan’ın (1874-1957) talebi üzerine 1909 yılında İsveç’ten yurda döndüğünde beraberinde getirdiği notalar üzerinden Ali Ulvi Elöve 1916 yılında Gençlik Marşı’nın sözlerini kaleme almıştır.

Marşın ilk defa 1916 yılı ilkbaharında (günümüzde Fenerbahçe Stadı olan) Kadıköy İttihatspor çayırında yapılan spor gösterilerinde söylendiği bilinmektedir.

Gençlik Marşı, bestesi Felix Körling’e (1864-1937) sözleri Gustaf Fröding’e (1860-1911) ait olan 3 kız kardeşin ormanda geçirdiği macerayı konu edinen İsveç halk şarkısının melodisi baz alınarak yazılmıştır.

Memleketim şarkısı da Yahudilerin çıktı!

Müzik tarihine geçen İlham Gencer, A Haber'de yayınlanan "Yaz-Boz" programında ezberbozdu. Ünlü müzisyen, Türk halkının yıllardır dilinden düşürmediği şarkıları deşifre etti. Gencer, "Memleketim", "Hayat bayram olsa" ve "Sev kardeşim" gibi şarkıların, Yahudiler'in milli marşı olduğunu açıkladı. "Dağ başını duman almış" şarkısının ise İsveç'in milli marşı olduğunu belirtti ve ekledi: Şarkılarla yapılan ihanet, silahla yapılmaz.

'KÜLTÜR EROZYONU'
Yıllarca memleketim şarkısı, kaynağı bilinmeden söylendi. Kıbrıs'ta binlerce kişi şehit olduktan sonra Türkiye'de "Gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim" denildi. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu çok büyük bir ihanet şarkısı. Müzikle insanları kandırdılar. Masonlar, Yahudiler, siyonistler, bu şarkılar yoluyla kültür erozyonu yaratmak istedi."

'ŞARKILARLA PROPAGANDA'
Sanatçı İlham Gencer, İsrail'in her ülkede insanları birbirine düşürmek amacıyla şarkılarla propoganda sistemi kurduğunu belirtti. Hollywood sinemasının da belli amaçlara hizmet ettiğini belirten Gencer, "Müzikle insanlar kandırılır. Onun için Türkiye'de yapılan ihtilaller hep şarkılarla olmuştu. Çocuğa bunları dayatırsan o çocuk hain olur" dedi.

DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ
Dağ başını duman almış Gümüş dere durmaz akar Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar...

MEMLEKETİM
Havasina suyuna taşına toprağına, Bin can feda bir tek dostuma, Her köşesi cennetim ezilir yanar içim, Bir baskadir benim memleketim..

Bir örnek daha verelim; "Sev Kardeşim" şarkısını bilmelyeniniz yoktur. Hatta bu şarkı CHP'nin bir dönem seçim şarkısıydı. Fakat "Sev Kardeşim" isimli parça da Yahudi sanatçılardan alınarak Türkçeye uyarlanmıştır.

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