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D'S Damat'tan sevgililer gününe en özel hediye

Sevgililer Günü’nde O’na sevginizin yanında en özel hediyeyi verebilmek için aradığınız tüm detaylar Sevgililer Gününe Özel %70 indirim fırsatıyla D’S Damat mağazalarında sizleri bekliyor.

D'S Damat'tan sevgililer gününe en özel hediye

Sevgililer Günü’nde O’na sevginizin yanında en özel hediyeyi verebilmek için aradığınız tüm detaylar Sevgililer Gününe Özel %70 indirim fırsatıyla D’S Damat mağazalarında sizleri bekliyor.

14 Şubat 2020 Cuma 11:20
1253 Okunma
D'S Damat'tan sevgililer gününe en özel hediye

Şıklığı detaylarda arayanlar için en özel hediyeler D’S Damat’ta! %100 deri ayakkabılar, kemerler ve cüzdanların yanı sıra sevdiğinizin tarzını ortaya çıkartacak fularlar, kaşkollar ve kravatlar da detaylara önem veren erkekler için ideal hediye seçenekleri olacak.

Inovatif seçenekler

Modern ve konforuna önem veren yenilikçi erkekler içim hayatı kolaylaştıran inovatif parçalar en doğru tercih olacak. Sıvı ve leke itici NanoCare gömleklerden kolay ütülenen EasyCare gömleklere, yoğun iş temposuna ayak uyduracak Travel Serisi ürünlere kadar sevdiğinizin şıklığına rahatlık katacak en özel hediyeler sizleri bekliyor.

Zamansız hediyeler

Zamansız çizgilerin eşsiz kombinasyonları ile oluşturulan tasarımları, su geçirmezlik özelliği taşıyan çelik kasası ve dayanıklı camları, deri, silikon ve kumaş kayış seçenekleri ile D’S Damat saatler sevdiğinizin en değerli aksesuarı olacak.

D’S Damat’ın sizlere sunduğu en özel ürünlere sevgiliniz veya eşiniz için en özel fiyatlarla sahip olmak için hemen size en yakın D’S Damat mağazasına uğrayın.

Son Güncelleme: 14.02.2020 14:52
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Zeynel 2020-02-14 14:53:51

İki ceket kravat resmi koyaydız

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