Cuties (Minnoşlar) filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptal patlaması

ocuk istismarı tartışmasıyla gündeme gelen ve Türkçeye Minnoşlar olarak çevrilen Cuties isimli film nedeniyle Netflix'e tepkiler büyüyor. Twitter'da cancelnetflix (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde gündem / trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya etkisini gösterdi.

YAYINA GİRMESİYLE ARTIŞ BAŞLADI



Abonelik analiz sitesi Antenna'nın verilerine göre, Fransız yapımı Cuties'in (Minnoşlar) 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından son 5 günde Netflix abonelik iptalleri, 13 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasındaki iptal sayısına oranla 5 kat arttı. Sitede kaç kişinin aboneliğini iptal ettiğine ise yer verilmedi.

TÜRKİYE'DE YAYINDAN KALDIRILDI



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz hafta dünya çapında tepki alan filmin yayından kaldırılmasına karar verdi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR



Uzman raporundaki "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirmesi üzerine RTÜK, bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiğine, bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verdi.

BORSADA DEĞER KAYBETTİ



ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i çocuk pornografisi yayınlamakla suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istedi. ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtildi, tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetti.



CUTİES (MİNNOŞLAR) FİLMİNİN KONUSU



11 yaşındaki Amy, Senegal kökenli ailesi ile birlikte Paris’te yaşayan bir kızdır. Okulda Cuties adındaki bir dans grubuna girmesi Amy’nin hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Dans grubu sayesinde dünyadaki yerini anlamaya, hızla gelişen kadınsılığını fark etmeye başlayan Amy, bu süreçte ailesinin geleneksel değerleriyle çatışma yaşar.