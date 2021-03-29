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Cüneyt Özdemir tweetini satışa çıkardı

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in attığı tweete 10 bin dolar teklif edildi. Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweet 2.5 milyon dolara bir Türk tarafından satın alınmıştı. 

Güncel 29.03.2021, 13:05 29.03.2021, 13:11
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Cüneyt Özdemir tweetini satışa çıkardı

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in 15 yıl önce attığı ilk tweetin 2,5 milyon dolara bir Türk tarafından satın alınmasının ardından tweet satma modası başladı. 

Günboyu'nun haberine göre Gazeteci Cüneyt Özdemir'in 26 Mart 2021 tarihinde "Bu tweet bir 'SANAT ESERİ'dir!" şeklindeki tweetine 10 bin dolar teklif edildi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada attığı tweeti alıntılayarak "Bu tweet'i satın almak için az önce 10.000$ teklif edildi. Bugün saat 12.00'de canlı yayında satışı gerçekleştireceğim.'' dedi. 

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