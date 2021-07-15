Cüneyt Arkın: Utanmasam ağlayacağım!

Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın Sergisi

Büyükçekmece Belediyesi Belediyesi’nce geleneksel hale getirilen “Ustalara Saygı Gecesi” bu yıl Türk sinemasının dev oyuncusu Cüneyt Arkın ve ailesini ağırladı. İlk etkinlik, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı ile gerçekleşti. Gecenin finalinde ise Cüneyt Arkın’ın “Vatandaş Rıza” isimli filminin gösterimi yapıldı. Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip filmi izledi. Geceye katılarak yakın dostu Cüneyt Arkın’a sürpriz yapan usta sanatçı Müjdat Gezen’in film setlerinde birlikte yaşadıkları anılara ilişkin anlattıkları bazen güldürdü bazen de hüzünlendirdi.

“Sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım”

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki film gösterimi öncesinde salonu dolduran hayranları tarafından alkışlarla karşılanan Cüneyt Arkın zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı tarafından kendisine takdim edilen plaketi alan usta sanatçı duygularını "utanmasam ağlayacağım” sözleriyle dile getirirken şöyle konuştu: “Başkanın sanata, sanatçıya bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka türlü sanat yapılmaz."

“Cüneyt Arkın adını ölümsüzleştireceğiz”

Cüneyt Arkın gibi bir değeri ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu Cumhuriyetimizin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan, sinemamıza yön veren, örnek olan Cüneyt Arkın’ı İmparator’u bu akşam Büyükçekmece’de Ustalara Saygı Gecesi’nde ağırlamaktan ne kadar mutlu olduğumuzu ifade etmeye çalışıyorum. Kendisi bu ülkeye çok büyük emek verdi. Sinemada, kültürde, sanatta, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine karşı duruşuyla örnek oldu. Kendisine bundan sonraki yaşamında uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde Mimarsinan Sahili’nde yapmakta olduğumuz, yapımına kısa süre sonra başlayacağımız 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin sinema katı var. 8 ayrı sinema salonundan oluşan o kata da Cüneyt Arkın Sinema Merkezi ismini verdiğimizi de ilk defa burada açıkladım. Heykeliyle beraber o salonda ebedi olarak ismini yaşatmakta bizim için şeref olacaktır.”