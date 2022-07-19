Cüneyt Arkın'ın adı Çankaya'da yaşayacak

Cüneyt Arkın'ın hiçbir zaman duruşundan ve aydınlanmadan ödün vermeden yaşayan bir çınar olduğuna vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meclisimiz de tüm partilerin ortak önerisi ve oybirliği ile Cüneyt Arkın adını Çankaya'da yaşatmak için adım attı. Cüneyt Arkın'ın değerlerini ve anılarını Çankaya'da yaşatmaya devam edeceğiz. Cüneyt Arkın'ın adını Çankaya'da yaşatmak bizim için büyük bir onurdur" diye konuştu.