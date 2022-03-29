Cüneyt Arkın'dan Eşref Bitlis açıklaması! Kendisini nasıl kurtardığını anlattı...

ÖNCE EŞREF BİTLİS'İN KİM OLDUĞUNU ANLATALIM

Eşref Bitlis, 1933 yılında Malatya’da doğmuştur. 1952 yılında Kara Harp Okulu’ndan teğmen rütbesi ile mezun oldu. 1954 yılında ise Polatlı Topçu Okulu’nu bitirerek mezun oldu. 1966 yılında lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim veren Kara Harp Akademisi’ni tamamladı. Almanya’da dil eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun oldu. 1973’de Alman Harp Akademisi’ni tamamladı. Bir yıl Kara Harp Akademisi’nde başöğretmen olarak görev yaptı. 1974 Kıbrıs Harekatı esnasında Eşref Bitlis Albay rütbesi ile Kıbrıs Türk Alayı komutanlığına atandı. 1978’de tuğgeneral oldu ve Bolu Komando Tugay Komutanlığına getirildi. 1982’8. Tümen Komutanı oldu. Daha sonra 1986 yılında korgeneral rütbesine yükseldi. 1988 yılında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı oldu. 1990 yılında orgeneral rütbesine yükselen Eşref Bitlis 20 Ağustos 1990 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı olarak atandı. Eşref Bitlis, 17 Şubat 1993 tarihinde Ankara‘da Güvercinlik Havaalanı’ndan Diyarbakır‘a gitmek üzere içinde bulunduğu uçağın henüz aydınlanamayan nedenlerle düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kalkıştan 5 dakika sonra Ankara Yenimahalle Postanesi’nin yakınlarına düşen Beechcraft B200 King Air tipi uçakta Orgeneral Bitlis ile beraberindeki emir subayı Albay Fahir Işık, uçağı kullanan Binbaşı Fahir Eliyar, Yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve teknisyen Astsubay Başçavuş Emin Öner şehit oldu.

GELELİM CÜNEYT ARKIN'IN ANLATTIKLARINA

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın Kırmızı Kedi Yayınevi'nden "Benim Kahramanım Türk Halkıdır" adlı kitabı çıktı. Cüneyt Arkın, kitabında, anılarını anlatıyor.

Gecekon­dusunu arabasıyla yıkan fabrikatörün oğluna karşı verdiği mücadeleyle simge­leşmiş film olan "Vatandaş Rıza", Cüneyt Arkın'ın yönetmenliğini yaptığı 1979 yapımı sinema filmi. İşte Cüneyt Arkın, kitabında, filmin sansür kurulundan nasıl geçtiğini anlatıyor. Arkın, anlattığı hikayesinde, eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in ismini veriyor:

“… Kıbrıs'ta çıkartma döneminde Önce Vatan filmini çekiyorduk. Zorluk, çaresizlik, yokluk içinde ne büyük kahırlar çektiğimizi General Eşref Bitlis Paşa görmüş, halimize acıya­rak yardım etmişti. San­sür meselesini kendilerine anlattım. Filmi görmek istedi. Beraber seyrettik. Üç gün sonra Vatandaş Rıza sansürden çıktı.”

NASIL TANIŞTILAR

Söz konusu olayı köşesinde taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin ise, “'Emek mücadelesini' anlatan 'Vatandaş Rıza' filmini seyreden Bitlis Paşa, filmin önünü açan subay!" diye yazdı.

Dün Cüneyt Arkın'la ko­nuştuğunu da ifade eden Aytunç Erkin, Arkın'a, Eşref Bitlis ile nasıl tanıştıklarını sorduğunu söyledi. Arkın'ın, Erkin'e verdiği yanıt şöyle:

“Vatandaş Rıza'yı çekerken Bolu'da Atatürk Anıtı önünde bir sahne vardı. Beni fotoğraf çekti­ğim için gözaltına aldılar. Eşref Paşa müdahale etti ve serbest kaldım. Sonra filmde ‘Kalk Vatandaş Rıza ayağa kalk' sahnesinden dolayı fil­mi sansürlediler. Ankara'da Eşref Paşa ile görüştüm ve sansür kalktı. Yiğit bir komu­tandı. Hayatını kaybedene kadar aile dostumuz oldu.”

NEDEN KABUL ETMEDİ

Cüneyt Arkın'ın, James Bond filminde oynamayı neden kabul etmediğine dair görüşü ise şu şekilde:

“James Bond filminde oy­namak için teklif alınca, ne kadar Bond filmi varsa dik­katle izledim. Nasıl Amerika dünyada en güçlü, en yenil­mez devletse, insan olarak James Bond da her ne kadar İngiliz ajanı olsa da gücü ve yenilmezli­ğiyle adeta Amerika'yı temsil ediyordu. Genel anlamıyla, kapitalizmin bir ürünüydü. Kapitalizmin şımarık, kibirli, ken­dinden başka kimseyi sevmeyen, acımasız bir sembolüydü. Aldatmayı, sömürmeyi seviyordu. Güce tapıyor, güçsüzün karşısında zalim kesiliyordu. Gücün, güçlünün iktidarı için savaşı­yordu. Kabul edemezdim.”

Aytunç Erkin, yazısını ise, "Düzenin çıkarı, hakkını arayan Vatan­daş Rıza çıkartmamaktan geçiyor. Toplumun çıkarı ise 'Rıza'ların artmasında! Bizim de 40 yaşında ölen bir 'Rızamız' vardı o da anıt gibiydi!" sözleriyle noktaladı.