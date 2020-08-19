Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

Çumra Belediye Başkanı AKP’li Halit Oflaz (46), 3 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kendisine corona virüsü teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Sağlık durumu ağırlaşan Oflaz, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırılarak, tedavisine burada devam edildi.

Entübe edilen, tedbir amaçlı uyutulan Başkan Oflaz, gece saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AKP’den belediye başkanı seçilmişti.

Konya’nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz (46), corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Oflaz’ın Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz’ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, “Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım” ifadesini kullandı. (DHA)

CORONAYA YAKALANAN BELEDİYE BAŞKANLARININ SAĞLIK DURUMU

Elazığ / Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı: Evinde karantinada.

Antalya / Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: Hastanede tedavi altında.

Ankara / Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: Hastanede tedavi altında.

Trabzon / Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu: Evinde karantinada.

Gümüşhane / Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir: Karantinada.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: Evinde karantinada.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Evinde karantinada.

İstanbul / Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: İyileşti.

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu: İyileşti.

Şemdinli Belediye Belediye Başkanı Tahir Saklı: İyileşti.

Mersin / Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: İyileşti.

Şanlıurfa / Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık: İyileşti.

Ordu / Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan: İyileşti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş: İyileşti.