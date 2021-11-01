Cumhuriyet'ten Demirören'e: Biraz 'ayıp' olmuyor mu?

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazetelerine dava açan Demirören Holding’e yanıt olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Küçükkaya, Demirören Holding için “Hem haberlerimizden hem de sorularımızdan duyulan rahatsızlık mahkemeye düşmüş. Bize ‘3 kuruşluk’ dava açmışlar” dedi.

Küçükkaya, şöyle devam etti:

... Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların meçhul kaynaklara dayandırılarak Hazal Ocak tarafından gerçekmiş gibi kaleme alınarak sözde habere konu edilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet gazetesi manipülasyonun kaynağını açıklamalıdır.”

... ‘Skandal’ nitelemesiyle kredi ilişkilerinde sanki Demirören Grubu’na bir ayrıcalık tanınmış gibi gerçekdışı bir algı yaratılmak istenmektedir.

Aykut Küçükkaya

Dava açmanın herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Küçükkaya, şunları yazdı:

Bu ülke yıllardır sizin Ziraat Bankası’ndan aldığınız krediyi konuşuyor. Sosyal medya yıkılıyor!.. Ülkedeki her dört insandan birisinin oy verdiği ana muhalefet partisinin lideri ve Millet İttifakı durmadan kamu bankasından verilen bu kredinin akıbetini soruyor. Kamuoyunu tatmin eden bir yanıt hâlâ yok!..

Ticari itibarınıza gelince!.. Bu yazıyı dün akşam kaleme aldığım sırada “Demirören Grubu 45 gazeteciyi sendikalı oldukları için bir kuruş tazminat vermeden işten atalı tam iki yıl olmuş” diye tweet’ler atılıyordu. Meslektaşlarımız iki yıldır haklarını istiyor, vermiyorsunuz!.. Verin basın emekçisinin tazminatını, alın “itibarınızı”!..

Unutmadan... Bir daha dava açarken ya da bir metin hazırlarken “Gazeteci haber kaynağını açıklamaya zorlanamaz” ilkesini aklınızın bir köşesinde tutun. “Manipülasyon” kelimesinin arkasına sığınarak “Kaynağınızı açıklayın” diyorsunuz. Sizler sadece bir şirket değilsiniz aynı zamanda bir medya grubunun da sahibisiniz. Mesleğimiz adına biraz “ayıp” oluyor!..