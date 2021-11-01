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Cumhuriyet'ten Demirören'e: Biraz 'ayıp' olmuyor mu?

Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazetelerine dava açan Demirören Holding’e cevap vererek "Bu ülke yıllardır sizin Ziraat Bankası’ndan aldığınız krediyi konuşuyor. Kamuoyunu tatmin eden bir yanıt hâlâ yok!.. Meslektaşlarımız iki yıldır haklarını istiyor, vermiyorsunuz!.. Verin basın emekçisinin tazminatını, alın “itibarınızı”!.. Sizler sadece bir şirket değilsiniz aynı zamanda bir medya grubunun da sahibisiniz. Mesleğimiz adına biraz “ayıp” oluyor!.." dedi.

Güncel 01.11.2021, 10:44
Cumhuriyet'ten Demirören'e: Biraz 'ayıp' olmuyor mu?

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, gazetelerine dava açan Demirören Holding’e yanıt olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Küçükkaya, Demirören Holding için “Hem haberlerimizden hem de sorularımızdan duyulan rahatsızlık mahkemeye düşmüş. Bize ‘3 kuruşluk’ dava açmışlar” dedi.

Küçükkaya, şöyle devam etti:

Dava dilekçesinin bir örneğini sahibi oldukları medya organlarının internet sitelerinde hafta sonu boy boy yayımladılar. Yayımlanan metinde genç muhabirimiz Hazal Ocak da hedef alınarak şöylesi cümleler yer alıyor:

“... Teyit alınmadan kaleme alınan sözde haber, kamuoyunu Demirören Şirketler Grubu aleyhinde yönlendirmek ve ticari itibarını yıpratmak amacı taşımaktadır.

... Sözde haberde, bünyesinde binlerce kişiyi istihdam eden Demirören Şirketler Grubu’nun kredi ilişkileri ‘skandal’ nitelemesiyle verilmiştir. 

... ‘Skandal’ nitelemesiyle kredi ilişkilerinde sanki Demirören Grubu’na bir ayrıcalık tanınmış gibi gerçekdışı bir algı yaratılmak istenmektedir.

... Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların meçhul kaynaklara dayandırılarak Hazal Ocak tarafından gerçekmiş gibi kaleme alınarak sözde habere konu edilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet gazetesi manipülasyonun kaynağını açıklamalıdır.”

Aykut Küçükkaya

Dava açmanın herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Küçükkaya, şunları yazdı:

Bu ülke yıllardır sizin Ziraat Bankası’ndan aldığınız krediyi konuşuyor. Sosyal medya yıkılıyor!.. Ülkedeki her dört insandan birisinin oy verdiği ana muhalefet partisinin lideri ve Millet İttifakı durmadan kamu bankasından verilen bu kredinin akıbetini soruyor. Kamuoyunu tatmin eden bir yanıt hâlâ yok!..

Ticari itibarınıza gelince!.. Bu yazıyı dün akşam kaleme aldığım sırada “Demirören Grubu 45 gazeteciyi sendikalı oldukları için bir kuruş tazminat vermeden işten atalı tam iki yıl olmuş” diye tweet’ler atılıyordu. Meslektaşlarımız iki yıldır haklarını istiyor, vermiyorsunuz!.. Verin basın emekçisinin tazminatını, alın “itibarınızı”!..

Unutmadan... Bir daha dava açarken ya da bir metin hazırlarken “Gazeteci haber kaynağını açıklamaya zorlanamaz” ilkesini aklınızın bir köşesinde tutun. “Manipülasyon” kelimesinin arkasına sığınarak “Kaynağınızı açıklayın” diyorsunuz. Sizler sadece bir şirket değilsiniz aynı zamanda bir medya grubunun da sahibisiniz. Mesleğimiz adına biraz “ayıp” oluyor!..

Yıldırım Demirören

Ne olmuştu?

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak, Doğan Holding’den medya satın alımı sırasında Ziraat Bankası’ndan kullandığı krediyi ödemediği ifade edilen Demirören Holding’le ilgili bir haber yapmıştı.

“Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören'e kiraladı” başlıklı haberde “Ziraat Bankası ile Demirören Holding arasındaki kredi skandalının yeni bir boyutu ortaya çıktı. Demirören’in kamu bankasından çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği araziler, Ziraat Bankası tarafından eski sahibi Demirören’e kiralandı” denilmişti.

Demirören, bu haberin ardından Cumhuriyet’e 3 kuruşluk dava açmış, haberin kaynağını açıklamalarını istemişti.

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