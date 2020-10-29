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Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze o günleri anlattı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Fethiye Akgün o günleri anlatırken duygulandı.
Güncel 29.10.2020, 13:32
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Osmangazi Belediyesi'nin yayınladığı 29 Ekim filminde Cumhuriyet ile yaşıt Fethiye Teyze, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan zorlukları anlatırken duygulandı, duygulandırdı.
Klip sosyal medyada ilgi görürken, önümüzdeki günlerde klibin filme çevrileceği öğrenildi.
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