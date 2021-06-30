CUMHURİYET HALK PARTİSİ ARTVİN İL YÖNETİMİNDEN HOPA TSO’YA ZİYARET

HOPA-CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, CHP Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Orhan Atan, CHP İl Genel Meclis Üyesi Hakan Makar, Hopa Belediyesi Meclis Üyesi Özdemir Bağdat ve CHP İlçe Genel Sekreteri Ecevit Turan Hopa TSO’yu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Okan Poyraz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ‘in hazır bulunduğu ziyarette güncel ekonomik konularda fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Misafirlerini makamda ağırlayan Başkan Akyürek Hopa TSO’nun kuruluş tarihi hakkında bilgiler verdi. Ekonomi hakkında yapılan fikir alışverişinde hizmet sektörünün Pandemiden en çok etkilenen sektör olduğunu, Oda olarak hizmet sektörü personellerine destekte bulunduğunu aktardı. İlçe ekonomisindeki gelişmelere de değinen Akyürek Sarp Sınır Kapısı, araç yoğunluğu ve ihracatla ilgili gelişmeleri değerlendirildi.

Daha sonra ilçenin en acil çözüme kavuşturulması gereken sorununun Otobüs terminali olduğunu vurgulayan Başkan bu konuda yaptıkları girişimlerle ilgili ziyaretçileri bilgilendirdi.

Karşılıklı sohbette CHP heyeti Başkan Akyürek’ ten aldıkları bilgiler doğrultusunda notlar alarak sorunların çözümü konusunda merkeze bilgi vereceklerini ifade ettiler. İl Başkanı Ahmet Biber misafirperverliğinden ötürü Hopa TSO Yönetimini teşekkürlerini ileterek ziyaretini tamamladı.