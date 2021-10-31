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Cumhuriyet Bayramı dönüşü TEM cehennemi!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonu ile çakışması dolayısıyla İstanbul dışına gidenler Gerede gişelerinden itibaren yoğun trafik karşısında şaşırdı. Zaman zaman durma noktasına gelen TEM trafiği zaman zaman saatte 20- 40 km arasında seyrediyor.
Güncel 31.10.2021, 18:41 01.11.2021, 13:17
Cumhuriyet Bayramı için Anadolu'ya giden İstanbullular dönüş trafiğinin azalmasını beklemek için otoban üzerindeki akaryakıt istasyonlarına akın etti.
Bu fotoğraf ise aynı günün gecesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekildi. Sakarya'dan başlayan trafik neredeyse Beykoz / Kavacık sapağırna kadar sürdü. Araç hızı zaman zaman -50- 30 km arası. Trafik kazalarının olduğu kısımlarda ise hız saatte 10 km'ye kadar düştü.