Cumhuriyet Bayramı dönüşü TEM cehennemi!

Cumhuriyet Bayramı için Anadolu'ya giden İstanbullular dönüş trafiğinin azalmasını beklemek için otoban üzerindeki akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Bu fotoğraf ise aynı günün gecesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekildi. Sakarya'dan başlayan trafik neredeyse Beykoz / Kavacık sapağırna kadar sürdü. Araç hızı zaman zaman -50- 30 km arası. Trafik kazalarının olduğu kısımlarda ise hız saatte 10 km'ye kadar düştü.