Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: FARKLI ŞEKİLLERDE YANITLAR VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde:



Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir.

BİDEN, 1915 OLAYLARI İÇİN 'SOYKIRIM' DEDİ

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 1915'ten başlayarak, Ermeni entelektüeller ve toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklanmasıyla, 1,5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımladığı açıklamasına farklı şekillerde yanıt vereceğini açıkladı.

Amerikan Reuters haber ajansına açıklama yapan Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik “Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı. Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Büyükelçi Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.



TBMM'DEN AÇIKLAMA YAPILACAK



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davlarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti. Kalın, "Türklerin, atalarımız Osmanlıların soykırım yaptığını iddia etmek için tüm yaşananları bir kelimeye indirgeyip tek kelime ile kabul edilemez. Tarihsel gerçekler bu gerçeği desteklemiyor." ifadelerini kullandı.



Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.