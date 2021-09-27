Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik kabine toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde kritik kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

“Türkiye, İklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyor, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldık.”dedi.

“Sıfır emisyon hedefiyle hazırlanacak eylem planını haftaya geçireceğiz.”

“6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim alınan önlemlerle başarıla sürüyor.”

“Yüz yüze eğitim için 722 milyon lira ek ödenek ilgili yerlere gönderildi.”

“Park bahçelerde yatanların öğrencilikle alakası yok. Bu Gezi Parkı olayının bir benzeridir.”

“Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse başkasını sergiliyor. Yurtlardaki 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık.”