Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplanıyor! 'Kredi kartı borcu düzenlemesinde 3 formül masada'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Saat 16.00'da başlayacak toplantıda dar gelirlilerin takibe düşen kredi kartları ve kredi borçları ve haciz sorunları önemli gündem maddesi.

Dar gelirli vatandaşların maddi konularda hukuka taşınmış icra, haciz gibi borçlarına ilişkin sorunların çözümü için Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları çalışma yürüttü. Bu borçlara ilişkin nasıl bir düzenleme olacağı kabinede değerlendirilecek.



KREDİ VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takipte olanların sayısı 4,1 milyonun üzerinde bulunuyor. (haber 3)