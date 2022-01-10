Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

'BASIN MENSUPLARININ DESTEKÇİSİYİZ'

Altun mesajında, "Basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak mesleki ilkelerden ve demokratik değerlerden ödün vermeyen, görevlerini hassasiyet ve saygınlıkla icra eden, böylece medyaya güveni ve sektörün kalitesini de artıran basın mensuplarının destekçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde son 20 yılda demokrasiden altyapıya kadar her alanda kat edilen mesafeden basın mensuplarının da yararlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

'BASIN HÜRRİYETİNİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ'

Altun, "Çoğulculuğun, çeşitliliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bu medya ortamında, basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması, daha önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu çerçeve, elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de terör propagandası, toplumsal ifsat ve nefret girişimleri ile kişilik haklarının ihlalini kapsamamaktadır." dedi.

'GAZETECİLERE KRİTİK GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Altun, Yalanı ve dezenformasyonu gerçeğin ve doğrunun yerine koyma çabalarının yoğunlaştığı bu dönemin tehditlerine en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyoruz. Ayrıca tüm dünyayı etkileyen bölgesel krizlerin yaşandığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu tehditler ve krizler ile mücadele etme, hakikatleri ülke ve dünya kamuoyuna gösterme noktasında gazetecilere de çok kritik görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.