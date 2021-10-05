Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Memleketi Yozgat'ta coşkuyla karşılandı

Köylerinden ayrılan ve büyük illere göç edenlere seslenen Oktay, şunları kaydetti:

"Tekrar köyüne dönme vaktidir. Eğer ki büyükşehirlerde işini kurmuş, güzel bir hayatı, düzeni varsa ona bir şey demiyorum. Ama bilsin ki burada başka bir düzen, başka güzel bir hayat var. Ama gelir itibarıyla da büyükşehirlere gittiği gelirinden burada çalıştığı zaman daha fazla kazanacağı imkanları olacak. Sizin tanıdıklarınızı, gençlerinizi tekrardan bu köye davet etmeniz gerekiyor. Nasıl eskiden kendi üzümünüzü, bağınızı, bahçenizi, tarlanızı eker biçerdiniz şimdi tekrar ona başlayacağız. Şimdi çok daha iyi yapacağız, çok daha fazla kazanacağız. Sizler çok daha fazla kazanacaksınız, buradan da Yozgat kazanacak, Türkiye kazanacak. Dediğim gibi bu, uzaktan olmuyor. Küçükken bize şiirler okuturlardı, 'Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür' diye. Bunun doğru olmadığını gördük. Gitmediğin, gelmediğin, emek vermediğin yer senin olmuyor. Onun için köyünü bırakan kardeşlerimize ben kendi köyümüzden, kendi köylerinden seslenmek isterim, gelin, bu toprakları yeniden yeşertin."

İşte Fuat Oktay'ın ziyaretinden görüntüler: