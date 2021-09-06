Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Yüz yüze eğitimi devam ettirmede kararlıyız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.

Kökleri çok daha eskiye uzanan okulumuz Türkiye'ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine de vesile olmuştur. Güreş ve tekvando başta olmak üzere sporda da göğsümüzü kabartan lisemizi kutluyor eğitim veren eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.

Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir sürecin meyvesidir. Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak siz öğretmenlerimiz şahsında eğitim-öğretim camiamızın tüm çalışanlarına ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Önceki sene başlayan ve son 1,5 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını hayatımızdaki herşey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için her ülke çok sert tedbirlere başvurdu. Biz de virüsün öldürücü etkisinin yüksekliği nedeniyle ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda kimi zaman okullarımızı açarak fakat daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimi geride bıraktık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi yürüttük. TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul ve TRT EBA lise ile eğitimi devam ettirdik.

EBA canlı dersleri devreye aldık. Türkiye'deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb kadar EBA'ya erişim sağladık. Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması. Yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda alınması gereken önlemleri birlikte belirlediler.