banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
“Sokak Sokak Masal” anlatılacak
“Sokak Sokak Masal” anlatılacak
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.

Güncel 07.09.2020, 14:23 07.09.2020, 15:03
2009
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.

COVID-19 salgını ile ilgili, "Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik." şeklinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • 2016 yılında gelecek nesillere güçlü bir ekonomi bırakma hedefi ile Türkiye varlık fonunun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. Kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede varlık fonu 8 farklı sektörden 20 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı .
  • Yeni ekonomi programımızda, sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında reformları hızlandırıcı ağımızı ilan etmiştik.
  • Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecekler.
  • Böylece 38 bölge ve 2620 çalışanla şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz.
  • Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek verecektir.
  • Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi, uzun dönemli ve düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır.
  • Desteği ve teşviki ile fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sisteminde yapılacak atılımlarla, reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir.
  • Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.
  • Türk sigortacılığının en önemli sorunu, sektörün belirli branşlarda yoğunlaşması ve yeni ürün geliştirmekte yetersiz kalmasıdır.
  • Türkiye Sigorta, yenilikçi bakış açısıyla sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimleri ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenecektir.
  • Türkiye'den bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz. , Adını Devletimizden alan, Devletimiz gücünden güç alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette sağlayacaktır
  • Amerika, Almanya, Japonya, İngiltere gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını, çok ciddi ekonomik kayıplar verdiklerini gösteriyor.
  • Dünya ile eş güdüm içinde attığımız normalleşme adımlarıyla ekonomimiz yeniden rayına oturdu, ağustos ayına ilişkin ekonomik göstergeler yakalanan ivmenin daha da iyi olduğunu işaret ediyor
  • Böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir, ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi daha az hissettik.
  • Son dönemde sağladığımız finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde, otomotiv ve konut satışları rekor kırdı. Otomobil üretiminde temmuz ayında yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 83,3 gibi çok büyük bir sıçrama yakalandı. Otomobil satışlarında ise temmuz, ağustos döneminde yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 64,2 artış sağlandı.
  • Ülkemize gelen turist sayısının ilk 8 ayda 1.000.000 sınırına ulaşması bir diğer önemli gelişmedir.
  • Kredi büyümesinde görülen hızlanmaya karşılık, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, aktif, kaliteli ve karlılık oranları ile oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum.
  • Türk ekonomisinin yeterince güçlü olmadığı dönemlerde maalesef neticede almışlardır. Bu hamilelerin en önemli araçları her zaman kur, faiz, enflasyon olmuştur.
  • Türkiye'nin kalkınma yarışına beraber başladığı ülkeler mesafe alırken, ülkemiz gerçek potansiyelini bir türlü kullanılmamıştır. 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla ekonomide kaynak ve zaman israfının da önüne geçtik.
  • IMF bizim kapımızı çaldı Başbakan olduğum dönemde. Bizden, evet 5 milyar avro borç istediler değerli kardeşlerim. O zaman Başbakan olarak dedim ki 'bugün bizden borç alan, yarın bizden de talimat alır' verin dedim.  Sonra da vazgeçtiler, çünkü 'bunlar çılgın Türkler yapar mı yapar' dediler, vazgeçtiler.
  • Türkiye'yi eski günlerine geri döndürülmesine asla izin vermem. Bu süreçte kritik bir virajdan geçiyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanında koronavirüs salgını ile mücadelesini başarıyla sonuçlandırılmasına bağlıdır.
  • Temizlik, maske, mesafe kuralına uymayanları davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden, buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor.
Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25