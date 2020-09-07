Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.
COVID-19 salgını ile ilgili, "Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik." şeklinde konuştu.
Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni https://t.co/2RkOZbkGf6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 7, 2020
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 2016 yılında gelecek nesillere güçlü bir ekonomi bırakma hedefi ile Türkiye varlık fonunun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. Kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede varlık fonu 8 farklı sektörden 20 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı .
- Yeni ekonomi programımızda, sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında reformları hızlandırıcı ağımızı ilan etmiştik.
- Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecekler.
- Böylece 38 bölge ve 2620 çalışanla şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz.
- Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek verecektir.
- Özellikle hayat sigortaları ve emeklilik sistemi, uzun dönemli ve düşük maliyetli fon birikimine katkı sağlayan temel araçlardır.
- Desteği ve teşviki ile fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sisteminde yapılacak atılımlarla, reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir.
- Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.
- Türk sigortacılığının en önemli sorunu, sektörün belirli branşlarda yoğunlaşması ve yeni ürün geliştirmekte yetersiz kalmasıdır.
- Türkiye Sigorta, yenilikçi bakış açısıyla sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimleri ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenecektir.
- Türkiye'den bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz. , Adını Devletimizden alan, Devletimiz gücünden güç alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette sağlayacaktır
- Amerika, Almanya, Japonya, İngiltere gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını, çok ciddi ekonomik kayıplar verdiklerini gösteriyor.
- Dünya ile eş güdüm içinde attığımız normalleşme adımlarıyla ekonomimiz yeniden rayına oturdu, ağustos ayına ilişkin ekonomik göstergeler yakalanan ivmenin daha da iyi olduğunu işaret ediyor
- Böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir, ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi daha az hissettik.
- Son dönemde sağladığımız finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde, otomotiv ve konut satışları rekor kırdı. Otomobil üretiminde temmuz ayında yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 83,3 gibi çok büyük bir sıçrama yakalandı. Otomobil satışlarında ise temmuz, ağustos döneminde yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 64,2 artış sağlandı.
- Ülkemize gelen turist sayısının ilk 8 ayda 1.000.000 sınırına ulaşması bir diğer önemli gelişmedir.
- Kredi büyümesinde görülen hızlanmaya karşılık, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, aktif, kaliteli ve karlılık oranları ile oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum.
- Türk ekonomisinin yeterince güçlü olmadığı dönemlerde maalesef neticede almışlardır. Bu hamilelerin en önemli araçları her zaman kur, faiz, enflasyon olmuştur.
- Türkiye'nin kalkınma yarışına beraber başladığı ülkeler mesafe alırken, ülkemiz gerçek potansiyelini bir türlü kullanılmamıştır. 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla ekonomide kaynak ve zaman israfının da önüne geçtik.
- IMF bizim kapımızı çaldı Başbakan olduğum dönemde. Bizden, evet 5 milyar avro borç istediler değerli kardeşlerim. O zaman Başbakan olarak dedim ki 'bugün bizden borç alan, yarın bizden de talimat alır' verin dedim. Sonra da vazgeçtiler, çünkü 'bunlar çılgın Türkler yapar mı yapar' dediler, vazgeçtiler.
- Türkiye'yi eski günlerine geri döndürülmesine asla izin vermem. Bu süreçte kritik bir virajdan geçiyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanında koronavirüs salgını ile mücadelesini başarıyla sonuçlandırılmasına bağlıdır.
- Temizlik, maske, mesafe kuralına uymayanları davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden, buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor.
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