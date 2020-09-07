Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "(Türkiye Sigorta) Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması, bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum." dedi.

COVID-19 salgını ile ilgili, "Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik." şeklinde konuştu.

Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni https://t.co/2RkOZbkGf6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 7, 2020

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: