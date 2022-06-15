Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı. Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

29 Mayıs'ta fetih törenlerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İstanbul'a hizmet etmenin de önemli olduğunu ispat etmiş kadroyuz. Tüm dikkatimizi bu şehri geleceğe taşıyacak projelere veriyoruz.

EFES-2022'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı ilettik, İzmir teşkilatlarımızla bir araya geldik. Üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın bunun farkında olmaması ya da gönüllü figüranlığı olmasıdır. Film çekimlerinde en çok yıpranan figüranlardır. Ancak sahnede onların ismi gözükmez. Yunanistan'ın başına gelen budur. yanlışta ısrar ederse başına gelecek olan da budur. Biz bölgemizde ve dünyada varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Onlar bu kafayla figüranlıktan öteye gidemeyecektir.

Ülkemizde zor şartlarda kurulan uçak, silah, makine fabrikalarını kapatarak savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, Adalar meselesinde ülkemizi bu tartışmaların içine düşüren, ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan taktik değil stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu, 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet eskisinden ne gördü ki yenisinden fayda beklesin. Onlar kendi içlerindeki Rum, Yunan, PKK, FETÖ, beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya somut, net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başındaki beyfendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP.

Milli hava yolumuz da Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Öküz altında buzağı arayanlara yeter.

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik.

POLİSE TOKAT ATAN MİLLETVEKİLİ

Milletimiz onlar hakkında nihai hükmünü Haziran 2023'te verecek. HDP'nin terör örgütü elebaşlarının eliyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntülerini de unutmadık. Kadıköy'de işlenen rezaletin baş rolünde yer alan sözde milletvekili ve yanındaki vekillerin hangi karanlıklara alet olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. 60 küsür dosyada suç rayihası var. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının sonuna kadar takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırılıp, bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını AK Parti olarak bizler ortaya koyuyoruz. Meclis'in de üstüne düşeni yapacağına inanıyoruz.