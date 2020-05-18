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Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti

23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti

23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:34
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Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferans yöntemi ile 8'inci kez toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri ve normale dönüş adımları ele alındı.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan yenin kararları duyuruyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Artık son haftasına girdiğimiz Ramazanı Şerif'in en büyük müjdelerinden olan ve yarın idrak edeceğimiz leylei kadrinizi tebrik ediyorum.

Ülkemizde Suriye'de, Libya'da ve dünyanın başka yerlerinde mubarek günlerde bile masumların kanını akıtmaktan çekinmeyen teröristleri ve zalimleri Rabbim kahhar sıfatıyla kahretsin diyorum.

İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylem ile CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı aynı gayeye yöneliktir.

Varlık sebeplerini bu milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların artık makyajları yetmiyor. İnsanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hasssasiyetle özellikle bu tahammül edemeyen kirli zihniyet iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilere saldıranların hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir.

Eli kanlı teröristler ve uzantılarıyla gizli açık ittifaklara girenlerin yakasından milletimizin eli eksik olmayacaktır. Bu kanayan yarayı kalıcı olarak çözmek için gayret göstermiştik. Bu samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bu gün üç beş milletvekilliği ve belediye başkanlığı için düştüğü zilleti takip ediyoruz.

Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka, ülkesini yurt dışında karalamaya kadar her türlü kepazeliği sergileyenler için yolun sonu görünmüştür. Demokrasiden ve milli iradeden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe, cunta, kaos, felaket çığırtkanlığı bekleyenler cevabı her zaman olduğu gibi milletimizden alacaklardır.

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